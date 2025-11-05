Geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren ve Barcelona'ya yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor U19 Takımı bu sene hayal kırıklığı yaşadı.
TRABZONSPOR HJK HELSINKI'YE ELENDİ
UEFA Gençlik Ligi'nin 2. Turu'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile eşleşen Trabzonspor ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Rövanş karşılaşmasında bugün Papara Park'ta konuk ettiği HJK Helsinki'ye 1-0 yenilen Eyüp Saka yönetimindeki Bordo Mavililer UEFA Gençlik Ligi'ne erken veda etti.