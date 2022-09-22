22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın vazgeçemediği isimler belli oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın vazgeçemediği isimler belli oldu

Bordo-mavililerde Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet, 12 resmi maçın tamamında forma giydi

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:44
Takip Et

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 4, 1 de Süper Kupa olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıktı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın vazgeçemediği isimler belli oldu
+
Aa
-

Karadeniz ekibinde, bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren Elmalı, 12 karşılaşmada 1026 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken bu ismi 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.

Sakatlıklar bazı oyuncuları etkiledi

Trabzonspor'da bazı futbolcular, sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada görev alamazken 9 maçta 810 dakika forma giydi. Kolu kırılan ve ameliyat edilen Edin Visca, 3 müsabakada 196 dakika oynayabildi.

Yedi maçta 476 dakika görev alan Dorukhan Toköz'ün de çapraz bağları koptu. Ameliyat edilen Dorukhan, sezonu kapadı.

Marek Hamsik, adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk resmi müsabakası olan Süper Kupa maçında sakatlandıktan sonra sahalara döndü. Slovak oyuncu, 6 maçta 324 dakika oynadı.

Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı da sakatlığı nedeniyle 1 maçta 44 dakika oynayabildi. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Bruno Peres ve Serkan Asan ise hiç forma giyemedi.

En az süre alanlar

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan 3 maçta 5 dakika, Emrehan Gedikli 1 maçta 8 dakika, Naci Ünüvar 1 maçta 9 dakika, Lahtimi ise 1 maçta 11 dakika ile en az süre alan oyuncular oldu. Genç oyuncular Kerem Şen ile Taha Altıkardeş ise hiç süre alamadı.

Takımdan ayrılan Berat Özdemir 1 maçta 5 dakika, Cornelius 7 maçta 583 dakika, Kouassi 8 maçta 189 dakika görev yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
1
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
2
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
3
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
4
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
5
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
6
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
7
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Değdiyse bile hemen atın. Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey
﻿Değdiyse bile hemen atın. Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey
﻿Değdiyse bile hemen atın. Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey
﻿AKP'li vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi
﻿AKP'li vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi
﻿AKP'li vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi
﻿Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.