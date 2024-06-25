Trabzonspor çıldırdı şampiyonluk istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-Mavili ekip bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 4 transfer açıkladı.

Karadeniz ekibi ilk olarak Denis Draguş'u bildirdi. Rumen golcü için Standard Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 700 bin Euro'nun 3 taksit halinde ödeneceği kaydedildi. Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağlanırken, "Futbolcuya her sezon için 1 milyon 575 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

Ardından Glasgow Rangers'tan ayrılan Borna Barisic açıklandı. Bordo-Mavililer, 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Hırvat sol bekin yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret artı 330 bin Euro senelik imza ücreti ödeneceğini duyurdu. Barisic'in 2025/26 sezonundaki lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de sahaya çıkması halinde opsiyonun devreye gireceği aktarıldı.

Trabzonspor'da günün 3. transferi John David Lundstram oldu. Yine Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren İngiliz orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Lundstram'a her bir sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro imza ücreti ödenecektir" ifadesi kullanıldı.

Ve akşam saatlerinde Trabzonspor, bir yeni transferini daha resmen açıkladı. Bordo-Mavililer, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Belçika ekibinde 31 maça çıkan Cihan, 1 asistle skora katkı sağladı.