Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidecek. Nedeni, hakem hataları

Trabzonspor, 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçı sonrası sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada hakem hataları nedeniyle MHK ve TFF’ye sert ifadeler yer aldı.

Bordo mavililer, son mağlubiyet sonrası yeni bir karar aldı. Yönetim, hakem hatalarını konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlıyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, 61 Saat’e yaptığı açıklamada "Alanyaspor maçında oynanan futbolu taraflı tarafsız herkes gördü. Trabzonspor'a, Trabzon şehrine, bütün Trabzonlulara bir operasyon çekiliyor. Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da bana mesaj atıp "Size neden bu yapılıyor?" diyor." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİZ"



Açıklamalarını sürdüren Nevzat Kaya, "Dün akşam (Cumartesi) toplantı yaptık. Bizim için dün akşamdan sonra MHK ve Federasyon yok hükmünde. Çünkü gözünün önünde olmayan penaltıyı verdi. VAR devreye girmedi. Sonra 90. dakikada attığımız golü vermedi. Ceza sahasında futbolcumuzun ayağına basıyor, hakem faul bile vermedi. Böyle bir tiyatroda, böyle bir durumda ne diyebiliriz ki? Artık bizim gidecek bir mecra kaldı, sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Ona gideceğiz yani başka bir yolumuz kalmadı… " diye konuştu.



Kulübe ve başkan Ertuğrul Doğan'a operasyon yapıldığını iddia eden Nevzat Kaya, "Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Bu problem sadece Ertuğrul Doğan ve yönetimin, Trabzonspor'un problemi değil. Trabzonluların, Trabzonspor'a gönül vermiş insanların problemi. Sezon başında bilinçli olarak Trabzonspor'a, Ertuğrul Doğan'a operasyon çekiliyor. Beşiktaş maçı, Antep, Fenerbahçe, Hatay, Alanya maçı.. Ortalama 15 - 16 puanımız gitti. Ben Trabzonspor taraftarı yönetici olarak söylemiyorum. Bunu dışardaki x takımını tutan insanlar söylüyor bana" ifadelerini kullandı.