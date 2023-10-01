Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören taraftardan sabır istedi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı açıklamalarda camianın Trabzonspor'a sabırla destek olması gerektiğini vurguladı.

Ören'in açıklamaları şu şekilde;

Günaydın Değerli Trabzonsporlular;

Bu sezon oynanan oyun ve saha sonuçları beklendiği gibi olmayabilir...!

Hocanın sistem yetersizliği ya da eksikliği de olabilir, hatta ülke futbolunu tanımama şanssızlığı da olabilir.

Bunu eleştirmek özgürlüktür, haktır.

Ama aşırı duygusallık içine girip, kırıp dökmenin, zarar vermenin gereği yok. Çünkü bu yönetenleri maceraya sürüklüyor. Kulübün ise artık mecraya tahammülü yoktu.

Degerli üyeler;

Oysa İyi niyetiyle, ağır bir mali yükün altına giren Başkanın gayreti kadar camianın da desteğine ihtiyaçı var.

Bu yüzden camia' nın, Trabzonspor 'a büyük sabırla destek olması lazım.

Değerli Trabzonsporlular;

Lütfen, Sevgi, Saygı ve Nezaket Kuralları çerçevesinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirelim. Hepimiz biliyoruz ki Sevgi, Saygı ve Nezaket, Kulübe verilen emeklerin en büyük ödülüdür.

Kıymetli Bordo Mavililer;

Herkes, sadece saha sonuçlarına değil, kulübün ekonomik dar boğazdan kurtulmasına hedeflenmelidir.

Meselelere sadece skor odaklı bakmamalıdır. Çünkü bu yönetenler üzerinde; galipsen "çok başarılı", yaptığın işler tümüyle "doğru", mağlupsan "çok başarısız", yaptığın işler "tümüyle yanlış" algısı yaratıp, tribünlere sirayet ederek yönetenler üzerinde olumsuz baskıya yol açıp, yeni yanlışlar yaptırmaktadır.

Degerli taraftarlar;

Bizler, bu minvâlde sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz, yarın büyük vebâle ortak olmamalıyız.

Kişilerin keyfini değil, kurumun istikbalini düşünmeliyiz.

Zira biz kulübü miras değil emanet aldık, sokakta bulmadık

"Trabzonspor'a olan sevgimizden, kulübe zarar veren, aşırı duygusal tartışmalardan uzak durmalıyız.

Son günlerin alışkanlığı olan algı yaratmak adına muhalefet etmek için muhalefet de olmayınız.

Kim Kulüp PR' ını kendi PR' nın önünde tutup, emeğe saygı ve saygıya hürmet gösteriyorsa onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla...