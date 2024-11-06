Trabzonspor deplasmanda galibiyet hasreti çekiyor

Kaynak: AA
Trabzonspor deplasmanda galibiyet hasreti çekiyor

Süper Lig’e beklentilerin çok altında kalan Trabzonspor deplasmanda galibiyete hasret jaldı. Bordo mavililer 5 deplasmanda 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken Cumartesi günü ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçtan 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe'ye ise mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligde 12 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

3 TEKNİK ADAM DA GALİBİYET ALAMADI

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 5 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde konuk olduğu Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 3 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakalardan da galibiyet çıkaramadı. Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe'ye 2-1 yenildi.

DEPLASMANDA 2 OYUNCU GOL ATTI

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasman müsabakalarında gol atmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer dış sahadaki 5 maçın 3'ünde skor üretmezken, 2'sinde ise sadece birer kez ağları havalandırdı.

Trabzonspor'un deplasman maçlarındaki iki golünü de santrfor Simon Banza kaydetti.

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