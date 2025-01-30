Trabzonspor deplasmanda ilk galibiyeti hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk kez kazanmayı hedefliyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.



Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u mağlup etmesi halinde 259 günlük Deplasman Galibiyeti hasretine Kayseri'de son vermiş olacak.



9 MAÇTA 4 PUAN ALABİLDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.