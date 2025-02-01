Trabzonspor deplasmanda ilk galibiyetin peşinde

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor deplasmanda ilk galibiyetin peşinde

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor Kayserispor’a konuk olacak. Son haftalarda çıkışa geçen bordo mavililer bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Merakla beklenen karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de 25 puanla 10. sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor. 16 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor ise yeni hocasıyla sahasında kazanarak yeni bir sayfa açıp kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Bellona Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Baran Ali, Cadroso, Mane, Nazon.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Ozan, Visca, Cham, Banza.

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