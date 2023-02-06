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Trabzonspor deprem bölgesi için harekete geçti

Trabzonspor Kulübü, ülkemizde özellikle on  ilimizi oldukça etkileyen deprem bölgesine yardım için, harekete geçti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:45
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Trabzonspor Deprem Bölgesi için harekete geçti

Trabzonspor deprem bölgesi için harekete geçti
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Turgay Beşyıldız-Yeniçağ
AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Clup mağazalarına ait depoda bulunan, tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, yağmurluk, atkı, sweatshirt ve battaniye gibi ürünleri deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti.
Trabzonspor’a ait TS Clup TIR’ı, yarın sabah erken saatlerde Trabzon Valiliği’nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için, gerekli malzemelerin yüklenmeye başladığı bildirildi.
Bordo mavili kulüp yazılı bir açıklamada yaparak ‘’Ülkemizi yasa boğan depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.‘’ ifadelerine yer verdi.
TSD Clup’a ait TIR, yarın sabah erken saatlerde deprem bölgesine hareket edecek.

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