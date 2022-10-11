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Beşiktaş'ı sarsan sağlık raporu ortaya çıktı

Beşiktaş'ta sakatlık raporu ortaya çıktı tam 9 futbolcu listede.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:50
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Trabzonspor derbi öncesinde Beşiktaş'ta tam 9 futbolcunun sakat olduğu belli oldu

Beşiktaş'ı sarsan sağlık raporu ortaya çıktı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ilk 9 haftada sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Siyah-beyazlılar, 9 futbolcusundan çeşitli sebeplerden ötürü faydalanamadı.

Beşiktaş'ta sezon öncesi sakatlanan ve hiç süre alamayan Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael de bu sebeple takımın fiziksel olarak kendisinin istediği seviyeye bir türlü ulaşamadığını ifade ediyor

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