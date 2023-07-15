Trabzonspor Dortmund'un 10 numarasını kaptı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Yeni sezonda zirveye oynayacak olan Bordo Mavililer, transfer çalışmalarını sürdürürken, gurbetçi bir genç oyuncuyla bir süredir sessiz sedasız ilgileniyordu. Transfer kesinleşince; Trabzonspor, 10 numara bölgesine bu takviyeyi yaptı.

Almanya’nın Bundesliga Ligi ekiplerinden; Borussia Dortmund'un ikinci takımında forma giyen 20 yaşındaki Göktan Gürpüz'ün, yeni sezondan itibaren Trabzonspor formasını terletecek olması netleşti.

Duisburg doğumlu Göktan Gürpüz'ün, Trabzonspor'un Slovenya kampına bugün-yarın, katılması beklenirken; geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Göktan Gürpüz, 3 gol 2 asistlik katkı vermişti.

Kourbelis, Orsic, Benkovic, Onuralp Çevikkan ve Fernandez transferiyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 6’ncı transferine imza attırıyor.

Trabzonspor'un, 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye davet ettiği, oyuncunun Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeye imza atması ve kamp için hemen Kranj'a hareket etmesi bekleniyor.

Göktan Gürpüz, 10 numara bölgesinin dışında merkez orta saha ve sol kanatta da göre yapabilirken, mili takımlar konusunda Türk asıllı genç oyuncu, Türkiye U-16 ve U-21 Milli Takımı ile Almanya U-19 Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

Oyuncunun Sarı Siyahlılar ile olan sözleşmesi, normalde 2025-Haziran ayı sonuna kadar devam edecekti. Oyuncu ile ilgili bonservis bedeli ve kendi maaşı konusunda bir açıklama yapılmadı ve henüz KAP’a bildirilmedi.