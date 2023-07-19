Trabzonspor Dortmund'un 10 numarasını transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarına hem sahada, hem saha dışında devam eden Trabzonspor, Borussia Dortmund'da forma giyen genç oyuncu Göktan Gürpüz transferini nihayet kesinleştirdi.

Trabzonspor Dortmund'un 10 numarasını transfer etti

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Yeni sezonda zirve yarışında olmak isteyen Bordo Mavililer, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürürken, gurbetçi bir genç oyuncuyla bir süredir sessiz sedasız ilgileniyordu. Transfer kesinleşince; Trabzonspor, 10 numara bölgesine bu takviyeyi yaptı.
Yaklaşık bir hafta kadar önce transferinin kesinleştiğini yazdığımız, Almanya’nın Bundesliga Ligi ekiplerinden; Borussia Dortmund'un ikinci takımında forma giyen 20 yaşındaki Göktan Gürpüz'ün, yeni sezonda Trabzonspor formasını terletecek olması artık netleşti.
Duisburg doğumlu Göktan Gürpüz'ün, Trabzonspor'un Slovenya kampına bir, iki gün içinde katılması beklenirken; geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Göktan Gürpüz, 3 gol 2 asistlik katkı vermişti.
Kourbelis, Orsic, Benkovic, Onuralp ve Fernandez transferiyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 6’ncı transferine de imza attırmak üzere.
Trabzonspor'un, 20 yaşındaki oyuncuyu bu akşam Türkiye'ye getirdi. Trabzonspor’un detay görüşmelerini yaptığı oyuncu, İstanbul’da özel bir hastanede bu akşam sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeye imza atması ve kamp için ilk fırsatta Kranj'a hareket etmesi bekleniyor.
Göktan Gürpüz, 10 numara bölgesinin dışında merkez orta saha ve sol kanatta da göre yapabilirken, mili takımlar konusunda Türk asıllı genç oyuncu, Türkiye U-16 ve U-21 Milli Takımı ile Almanya U-19 Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.
Oyuncunun Sarı Siyahlılar ile olan sözleşmesi, normalde 2025-Haziran ayı sonuna kadar devam edecekti. Oyuncu ile ilgili bonservis bedeli ve kendi maaşı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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