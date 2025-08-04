Trabzonspor dümeni Çekya'ya kırdı!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, son olarak Lundstram'ın ayrılığı sonrasında orta saha arayışlarını hızlandırdı. Fırtına'nın gündeminde Juventuslu Arthur Melo yer alıyordu. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve ülkesine dönme isteği sebebiyle bu transferden uzaklaşıldı. 28'lik Sambacı'nın, Brezilya ekibi Gremio ile anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakam

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevao!

TRABZONSPOR'DAN LUKAS CERV HAREKATI

Bu gelişmelerin ardından bordo-mavililer, Viktoria Plzen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Cerv'i radarına aldı. İngiliz basınından Teamtalk, görüşmelerin yakında başlayacağını iddia etti.

Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!

Resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Süper Lig'de yılın sürprizi

Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular! Gabriel Sara kasayı doldurup gidiyor: İnanılmaz rakam