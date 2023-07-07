Trabzonspor efsanesi Abdullah Ercan'dan şaşkınlık yaratan imza. Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan, kısa dönem Fenerbahçe'de de forma giyen, TFF'de de görev yapan Abdullah Ercan sürpriz bir kararla Karaman Futbol Kulübü'nün teknik direktörü oldu.

Encan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Karaman Futbol Kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan, “Sadece Karaman Futbol Kulübünü çalıştırmak değil aynı zamanda Karaman’a bir değer katmak için hep beraber çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz şehir bütünleşirse biz bu işi daha rahat, daha güzel, daha motive bir şekilde tamamlayabiliriz.

Sayın başkan ile 10 gün önce İstanbul’da görüştüğümüz zaman prensip anlamda anlaşmıştık. Tekrar söylemek istiyorum eğer burada başarılı bir iş çıkarmak istiyorsak sadece bizim çalışmamız yetmez, sizlerin önderliğinde bütün şehirden destek bekliyoruz. İnşallah düşüncelerimiz gerçekleşir. Bizde burada çalıştığımı süre zarfında Karaman’a bir değer katarız” dedi.