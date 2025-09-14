Trabzonspor efsanesinin oğlu öldürüldü

Antalya’da restoran işletmecisi Haluk Altın, geç saat tartışması sonrası sonrası arkadaşı C.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Altın’ın, Trabzonspor efsanesi Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki bir restoranın önünde meydana geldi. C.B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, C. B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası C.B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen C.B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. C.B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis merkezindeki ifadesinde C.B.'nin, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

