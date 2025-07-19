Trabzonspor Erzurum'da taraftarıyla buluştu

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor bugün Yüksek İrtifa Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası saat 18.00'de taraftarlarıyla bir araya geldi.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULARA SEVGİ SELİ

Daha önce kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurusu yapılan buluşmaya bordo mavili taraftarlar adeta akın etti.

Yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular taraftarların fotoğraf isteklerini kırmayarak formalarını imzaladılar.

Özellikle yeni transferler Wagner Pina ile Felipe Augusto'nun Trabzonspor taraftarlarının gösterdiği ilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü.

TRABZONSPOR 2 KERE DAHA 'TARAFTAR BULUŞMASI' ORGANİZE EDECEK

Trabzonspor, Erzurum'da 22 Temmuz Salı ve 25 Temmuz Cuma günleri olmak üzere iki kere daha taraftarlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.