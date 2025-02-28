Trabzonspor evinde bambaşka oynuyor: Seri galibiyetler devam ediyor

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Trabzonspor evinde bambaşka oynuyor: Seri galibiyetler devam ediyor

Trabzonspor son dönemde büyük çıkışa geçti. Bordo mavililer evinse son 7 maçını kazanırken rakip kaleye 22 gol attı.

Trabzonspor bu sezon sahasında çok farklı bir performans sergiliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki akşam konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 5-2 yenen bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig ve kupadaki son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde sırasıyla Bodrum FK’yı 1-0, Antalyaspor’u 5-0, Sivasspor’u 4-0, Eyüpspor’u 1-0, Gaziantep FK’yı 3-2’lik sonuçla mağlup ederek 15 puan elde etti. Bu süreçte kupada Alanyaspor’u 3-0, Çaykur Rizespor’u da 5-2 yenen Trabzonspor grubunu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Bordo-mavili takım sahasında oynadığı son 7 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Karadeniz ekibi ligde 25 haftalık bölümde evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ligde 32 puanla 8. sırada bulunan Trabzonspor, iç sahada 27 puan toplayarak 2,25 puan ortalaması tutturdu. Bordo mavili takım ligdeki 39 golün 30’unu iç sahada kaydetti.

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