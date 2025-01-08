Trabzonspor evinde fırtına gibi esti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor evinde fırtına gibi esti

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Alanyaspor’u konuk etti. Maçta Trabzonspor üç golle önde bitirdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

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İkinci yarıda Trabzonspor üç golle öne geçti. Maç sona Trabzonspor'un galibiyeti ile sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

72' Ui-Jo Hwang'ın hareketlendiği topta karar ofsayt.

71' Alnayaspor'da Serdar Dursun yerine Ui-Jo Hwang oyunda.

70' Serkan Asan ve Cihan Çanak, Pedro Malheiro ve Muhammed Cham'ın yerine oyunda.

70' Gol NWAKAEME! Topu kazanan Trabzonspor'da atağı sürükleyen Visça, sol kanattaki Nwakaeme'yi gördü. Topu ağlara gönderen Nwakaeme, Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.

69' Nwakaeme'nin pasında defansın arkasına sarkıp orta yapan Arif Boşluk'un ortasında hiçbir Trabzonsporlu yok. Top Alanyaspor'da.

67' Banza ile Aliti'nin ikili mücadelesinde Banza'ya yapılan müdahale faul. Trabzonspor kart bekliyor.

65' Alanyasor'un taç atışında Pedro Malheiro'nun eliyle kestiği top sonucu Malheiro sarı kart gördü.

65' Cham ile Aliti arasında geçen ikili mücadelede Trabzonspor ekibinden Hüseyin Çimşir sarı kart gördü.

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Trabzonspor evinde fırtına gibi esti