Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor.

Zirvenin 5 puan farkla en yakın takipçisi olan Trabzonspor, haftaya lider Galatasaray ile oynayacağı derbi maça kayıpsız gitmek istiyor.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

UZUN ZAMAN SONRA KAPALI GİŞE

Kampanya ve ucuzlatılmış biletler işe yaradı. Trabzonspor uzun süre sonra kapalı işe maça çıktı.

OKAY YOKUŞLU ISINMADA SAKATLANDI

Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında Trabzonspor’da yedekler arasında bulunan milli oyuncu Okay Yokuşlu sakatlık yaşadı.

Bunun üzerine 21 kişilik kadroda değişikliğe gidilerek Okay’ın yerine Cihan Çanak kadroya dahil edildi.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR İLK 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam

TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

ONANA'DAN HARİKA KURTARIŞ

3' Calegari'nin uzaktan sert şutunda Andre Onana mükemmel bir refleksle direğin dibinden topu kornere çeldi.

ONUACHU NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

5' Onuachu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Havadan gelen topu göğsüyle yumuşatan Onuachu şutunda kaleci Felipe'yi geçemedi. Brezilyalı kaleci topa iki hamlede sahip oldu.

TRABZONSPOR FELIPE İLE GOLÜ BULDU

12' Trabzonspor Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı golcü üst üste dördüncü maçında ağları sarstı.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ

39' Serdar Gürler'e kale önünde yakaladığı net pozisyonda gol izni tanımayan Onana atağın devamında bir kez daha mutlak gol şansını engelledi.