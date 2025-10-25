Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eyüpspor’da maçın ilk yarısında şansız bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 28’inci dakikasında Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta kale önüne doğru yapılan ortaya Onuachu ile birlikte hareketlenen Lucas Claro topa müdahaleyi yaptıktan sonra yerde kaldı.
Yayıncı kuruluş kameraları yakınlaştırmamaya özen göstererek Claro’nun yaşadığı ağır sakatlığı ekranlara getirmedi.
Takım arkadaşlarının yanına giden Eyüpsporlu oyuncuların bile acı içinde yerde yatan Claro’ya bakmakta zorlandıkları görüldü.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Claro, Papara Park'ta alkışlar eşliğinde sedyeyle oyundan çıktı.