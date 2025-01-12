Trabzonspor farkı 4'e çıkardı

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Trabzonspor farkı 4'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bordo mavili ekip karşılaşmayı 4-0 önde götürüyor.

Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki son iki maçından yenilgiyle ayrılan Antalyaspor ise kazanıp Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde.

Hafta içinde kupada Kocaelispor'u yenen Antalyaspor, Süper Lig'de topladığı 21 puanla 12. sırada bulunuyor.

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