Trabzonspor Fatih Tekke ile İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Fatih Tekke ile İstanbul'a geliyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Takım daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

KAFİLEDE BULUNAN İSİMLER

Kafilede, futbolcular Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Denis Draguş, Simon Banza, Danylo Sikan ve Enis Destan yer aldı.

Havalimanında taraftarlar Tekke ve sporculara sevgi gösterisinde bulundu.

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