Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde çalıştı: Sakatların son durumunu açıkladı

Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, bordo-mavili takımın antrenmanında soruları yanıtladı.

Yapmak istedikleri şeylerin bir kısmını sezon sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyleyen Tekke, "İletişim şu an iyi gidiyor ama bazen problemler olacaktır doğal olarak. İlk hafta, heyecanımız var. Süreç kolay gözükmüyor, bir hoca gitmiş bir hoca gelmiş. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz. Sadece teknik direktörün ve ekibinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi taraftarın desteği. İnsanların sevgisini zedeleyecek bir an yaşamak istemem. İnişli çıkışları anlar olacak, sabredeceğiz ve istediklerimizi en azından bir kısmını sezon sonuna kadar çözebilirsek ondan sonrası çok daha iyi olacak." dedi.

Sezonun kalan bölümü için değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke şunları söyledi:

"Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bunlar söylemsel şeyler ama gerçekçi tarafı var. Bir şeyleri tamir etme sürecindeyiz. İkisini aynı anda yapmaya çalışacağız. Yaşanacak süreç şu, bir şeyi inşa ederken bazı şeylere sabretmemiz gerekiyor. Tüm sorumluluk bende. 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz organizasyonları sahadan görmek isteyen bir teknik direktörüm. Tercih hataları olacak ama günün sonunda camiamız bir şeyler yapmaya çalıştığımız görecek."

Sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son durumu paylaşan Fatih Tekke, "Savic'le ilgili süreç devam ediyor. Nwakaeme perşembe dönecek. Pedro antrenmana bizle başlıyor. Zubkov dün antrenanda. Enis'in hastalığı oldu küçük." açıklamasında bulundu.