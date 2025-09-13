Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanına 5 eksikle çıkacak! Kadro belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transferler Ernest Muçi ile Andre Onana da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın kamp kadrosunu duyurdu.

5 İSİM FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Bordo mavili ekipte, yeni transferler Ernest Muçi ile Andre Onana kadroda yer aldı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Anthony Nwakaeme ve Sikan ise Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı. Trabzonspor'da ayrıca yeni transfer Oulai de cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'U KAMP KADROSU

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu şöyle:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu

