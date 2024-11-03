Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine saatler kaldı! Tansiyonu en yüksek maç

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, Papara Park'ta karşılaşacak. Türkiye'de tüm gözler dev maça çevrildi. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor ise Göztepe mağlubiyetinin ardından galibiyet serisine başlamak istiyor. Öte yandan geçen sezonki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hala akıllardan çıkmış değil. Geçen sezon derbide yaşanan olaylar nedeniyle tansiyonu yüksek olan maç tüm herkesin dikkatini çekiyor

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Papara Park'ta oynanacak mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

Dev maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Uğurcan, Malheiro,Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ise Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En-Nesyri 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

FRED DÖNDÜ

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.