Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin görev adamı: Uğurcan Çakır! Şenol Güneş yetkiyi ona verdi

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin görev adamı: Uğurcan Çakır! Şenol Güneş yetkiyi ona verdi

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi evinde misafir edecek olan olan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır dev derbi öncesi Şenol Güneş'in sağ kolu olarak takıma liderlik görevini üstlendi.

Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar yapan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi devreye girdi.

Göztepe maçının ardından "Bu yenilgiden dolayı utanç duyuyorum" ifadelerini kullanan Uğurcan Çakır, Fanatik'in haberine göre takım arkadaşlarını Fenerbahçe derbisine motive ediyor.

Özellikle yeni transferlere maçın önemini anlatan Uğurcan Çakır'ın, Fenerbahçe karşılaşmasından mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini takım arkadaşlarını ilettiği belirtildi.

Dev maç öncesi Şenol Güneş'in en büyük yardımcısının Uğurcan Çakır olduğu haber detayında yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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