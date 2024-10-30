Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin görev adamı: Uğurcan Çakır! Şenol Güneş yetkiyi ona verdi

Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar yapan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi devreye girdi.

Göztepe maçının ardından "Bu yenilgiden dolayı utanç duyuyorum" ifadelerini kullanan Uğurcan Çakır, Fanatik'in haberine göre takım arkadaşlarını Fenerbahçe derbisine motive ediyor.

Özellikle yeni transferlere maçın önemini anlatan Uğurcan Çakır'ın, Fenerbahçe karşılaşmasından mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini takım arkadaşlarını ilettiği belirtildi.

Dev maç öncesi Şenol Güneş'in en büyük yardımcısının Uğurcan Çakır olduğu haber detayında yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.