Trabzonspor Fenerbahçe için İstanbul'da

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti.

KAYNAK: İHA
Trabzonspor Fenerbahçe için İstanbul'da

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, havayolu ile İstanbul’a gitti.

Özel uçakla İstanbul’a hareket eden Karadeniz ekibini havalimanında az sayıda taraftar uğurladı.

Bordo-mavili takımın, Fenerbahçe maçı kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Dimitrios Kourbelis, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visça, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Enis Destan."

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