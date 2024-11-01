Trabzonspor- Fenerbahçe maçına olağanüstü önlem

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için takviye olarak çevre illerden 3500-4000 civarında polis getirilecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi olağanüstü tedbirlerin alındığı belirtildi. Fenerbahçe kafilesi için en üst düzeyde devlet protokolü uygulanacağı öğrenildi.

Gazete Pencere'deki habere göre Trabzon Emniyetinin, takviye olarak çevre illerden 3500 - 4000 civarında polis getirileceği de ileri sürüldü.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen sene oynanan maçta karşılaşma sonrası olaylar çıkmıştı. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlamasına tepki veren bir taraftar sahaya girmiş, Fenerbahçeli futbolcuların bu taraftara müdahalesi sonrası olaylar büyümüştü. Trabzon emniyetinin stat içinde yeterli önlem almadığı ve saha içinde yaşanan olayların emniyetin zaafından kaynaklandığı ileri sürülmüştü.