Trabzonspor- Fenerbahçe maçına olağanüstü önlem

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Trabzonspor- Fenerbahçe maçına olağanüstü önlem

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için takviye olarak çevre illerden 3500-4000 civarında polis getirilecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için takviye olarak çevre illerden 3500-4000 civarında polis getirilecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi olağanüstü tedbirlerin alındığı belirtildi. Fenerbahçe kafilesi için en üst düzeyde devlet protokolü uygulanacağı öğrenildi.

machaberi.jpg

Gazete Pencere'deki habere göre Trabzon Emniyetinin, takviye olarak çevre illerden 3500 - 4000 civarında polis getirileceği de ileri sürüldü.

macolay.jpg

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen sene oynanan maçta karşılaşma sonrası olaylar çıkmıştı. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlamasına tepki veren bir taraftar sahaya girmiş, Fenerbahçeli futbolcuların bu taraftara müdahalesi sonrası olaylar büyümüştü. Trabzon emniyetinin stat içinde yeterli önlem almadığı ve saha içinde yaşanan olayların emniyetin zaafından kaynaklandığı ileri sürülmüştü.

Son Haberler
Trabzonspor- Fenerbahçe maçına olağanüstü önlem
Trabzonspor- Fenerbahçe maçına olağanüstü önlem
Beyza’nın yüzüne kızgın yağ döküldü. MasterChef'te büyük olay
Beyza’nın yüzüne kızgın yağ döküldü. MasterChef'te büyük olay
Kayseri'de 9'uncu kattan düşen bebek hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen bebek hayatını kaybetti
Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı. Özel ve İmamoğlu'na dava açmıştı
Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı. Özel ve İmamoğlu'na dava açmıştı
Erdoğan'dan Esenyurt harekatı. İmamoğlu’nun ardından Özgür Özel'e de dava
Erdoğan'dan Esenyurt harekatı. İmamoğlu’nun ardından Özgür Özel'e de dava