Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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