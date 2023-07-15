Trabzonspor – Fenerbahçe rekabeti beyaz perdeye geliyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Futbolda da, dünya futbol tarihine damga vuran olaylar silsilesine konu olan, Trabzonspor – Fenerbahçe rekabeti mizahi bir dille, “ÖĞRETMEN” adlı filmi aracılığı ile beyaz perdeye taşınıyor…

Trabzon’un yüksek kesimdeki kasabalarından; Çaykara ilçesine tayin olan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden anlatılacak olan trajikomik olaylar, Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetinin sertliğini resmederken, aynı zamanda “mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı şey yoktur” temasını vurguluyor.

Gişe rekortmeni senaristlerden, Rize-Pazarlı Yılmaz Okumuş’un senaryosunu yazdığı; komedi film serileriyle tanınan ünlü yönetmen ve yapımcı Trabzon-Çaykaralı Bilal Kalyoncu’nun yönetmen koltuğunda oturacağı müthiş bir Karadeniz komedi filminin çekimleri başladı.

Yapımcılığını TRT’nin ve AKC Sinema TV’nin yaptığı “Öğretmen” filminin çekimleri Trabzon Çaykra’da başladı. Filmin kadrosunda,sinema ve televizyondan tanıdığımız usta oyuncular: Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren, Ulaş İnan Torun, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Kemal Uçar, Seymen Aydın’ın yanı sıra sosyal medyada Trabzonluların sevgilisi olmuş Bilal Hancı gibi, yetenekli genç oyunculara da yer veriyor.

Bilal Hancı, film için yeni bir şarkı söyleyecek. Aynı zamanda ses sanatçılığı da yapan Bilal Hancı, Öğretmen filmi için gönüllere taht kurmuş bir Karadeniz şarkısını kendi stilinde seslendirecek. Daha önce yaptığı şarkılar ile 100 milyonlarca izlenmeye ulaşan ve Karadeniz’in tanıtımını hakkıyla yapan şarkıcının, Öğretmen filmi ile birlikte aynı başarılara imza atması bekleniyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca; A.Şükrü Üçüncü, Sezgin Uzunbekiroğlu, SelinayTaşol ve Zeynep Derin Şenyiğit isimleri de yer alırken, filmin çekimlerinin bu ay sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

Söz konusu film, aynı zamanda Trabzonspor’un şampiyonluk senesinde geçtiği için, Sinema özelinde Trabzonspor’un Şampiyonluk hikayesine atıfta bulunan bir tarihi film özelliği de kazanması bekleniyor.

Yapım Şirketleri; TRT Sinema ve AKC Sinema TV olan “ÖĞRETMEN” adlı sinema filmi bu yılın sonuna doğru Kasım ya da Aralık ayında vizyona girerek, Türkiye’deki tüm sinemalarda yayınlanmasını öngörülüyor.

Filmin, gala tarihi ve yeri ise henüz belirlenmedi.