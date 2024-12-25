Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor

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Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor

Trabzonspor’un transfer gündemine Fenerbahçe’nin eski yıldızı geldi. Bordo mavililer, Macar savunmacı Szalai’nin durumunu yakından takip ediyor.

Ara transferde kadrosuna bir savunmacı katmak isteyen Trabzonspor’un gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Bordo mavililer, daha önce Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai’nin durumunu takip ediyor.

Almanya’da Hoffenheim forması giyen Macar savunmacının takımdan ayrılması bekleniyor. Alman ekibi, beklentilerin altında kalan tecrübeli savunmacının kendisine kulüp bulmasını istedi.

Gelen bilgilere göre Szalai, menajeri aracılığı ile bordo mavili kulübe haber gönderdi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Macar savunmacı ile Trabzonspor’a dönmek istediğini ifade eden Vitor Hugo arasında bir tercih yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un ara transferde en az 3 oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

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