Trabzonspor'un kritik Ferencvaros maçı: Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda son maçını bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçın başlama saati 20.45.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Grupta oynadığı 5 maçta 6 puanla 3. sırada bulunan bordo mavili takımın gruptan çıkması için 10 puanla lider durumda olan Ferencvaros'u mutlaka yenmesi gerekiyor.

Ayrıca gruptaki diğer maçta da Monaco’nun Kızılyıldız karşısında puan kaybetmesi şart.

Temsilcimiz rakibiyle berabere kalırsa büyük olasılıkla Konferans Ligi'ne kalacak.