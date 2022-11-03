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Trabzonspor'un kritik Ferencvaros maçı: Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki son maçında Trabzon Ferencvaros’u konuk edecek. Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:33
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Trabzonspor Ferencvaros karşısında

Trabzonspor'un kritik Ferencvaros maçı: Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda son maçını bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacak. 

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçın başlama saati 20.45.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Grupta oynadığı 5 maçta 6 puanla 3. sırada bulunan bordo mavili takımın gruptan çıkması için 10 puanla lider durumda olan Ferencvaros'u mutlaka yenmesi gerekiyor. 

Ayrıca gruptaki diğer maçta da Monaco’nun Kızılyıldız karşısında puan kaybetmesi şart.

Temsilcimiz rakibiyle berabere kalırsa büyük olasılıkla Konferans Ligi'ne kalacak.

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futbolsever
3.11.2022 11:03
Avcı sayesinde bu TS grubu da konfederasyonu unutsun. Zaten şampiyonluk da artık hayal, yol yakınken, seneye Avrupada olabilmenin çalışmasına hemen başlamalı.  
 
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