Trabzonspor finali orada oynamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğan, Göztepe taraftarına ve camiasına teşekkür ederek, "Takımını destekleyen ve kafasında başka bir şey olmayan insanlar bu şehre geldi. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir atmosfer yaşandı. Göztepe Başkanı ve yönetimini de centilmenliklerinden dolayı kutluyorum" dedi.



"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Hakem kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunmayan Başkan Doğan, "Artık çok konuşacak bir şey yok, sadece gülüyorum. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

"FİNAL ANADOLU'DA OYNANSIN"



Final karşılaşmasının oynanacağı şehir hakkında görüşlerini de paylaşan Doğan, "Bizim düşüncemiz, finalin Anadolu’da bir kentte oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Ancak ilginç kararlar çıkabiliyor. Örneğin Eskişehir belirlenirken bizden bir görüş alınmamıştı" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin takıma önemli katkı sağladığını vurgulayan Doğan, "Fatih Hoca’nın gelişiyle birlikte çıkış yakaladık. Sahadaki bazı sonuçlar için mahcubuz ama şu an kupada finaldeyiz. Ligde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.