Trabzonspor formalarını kliple tanıttı: Futbol dünyasında ilk olacak

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu formalarını hazırladığı video kliple duyurdu.

Trabzonspor’un yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu. Bordo mavili kulüp yeni sezonda çubuklu, bordo, turuncu ve beyaz olmak üzere dört forma hazırladı.

Trabzonspor, yeni sezon formalarını oyuncu Seray Kaya, şarkıcı Seren Uzun, eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, Hami Mandıralı, Necati Özçağlayan ve U19 takımı oyuncusu Bican Tibukoğlu yer aldı.

Bordo-mavili kulüp, yeni sezon formalarının 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00’dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağını duyurdu.

NFC İLK OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, formaların tasarımında Trabzonspor’un köklü tarihinden ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alındığı belirtildi. Modern çizgiler ve yenilikçi dokunuşlarla hazırlanan formalar, sadece görünümüyle değil, teknolojik özelliğiyle de fark yaratıyor.

Yeni sezon formaları, dünyada bir ilke imza atarak NFC teknolojisi ile donatıldı. Formaların göğsünde yer alan Trabzonspor logosuna entegre edilen NFC çipi sayesinde, taraftarlar uyumlu akıllı telefonlarını logoya yaklaştırarak özel bağlantılar aracılığıyla sürpriz içeriklere ve videolara erişebilecek.

Trabzonspor, bu özel teknolojiyle donatılmış formaların futbol dünyasında bir ilk olduğunu vurguladı.