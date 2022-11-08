﻿Trabzonspor forması Patriğe yetmedi!

Gündemin en üst sırasında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir AKP heyetinin başörtüsü konusunu Anayasa güvencesine almak için hazırladıkları değişikliği anlatmak üzere HDP'ye ziyareti var. AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!" dedi.

Miroğlu, mesajının HDP tarafından doğru algılanacağından emin olmalı ki fırsattan neyi kastettiğini açıklamadı. Sadece "yeni diyaloglara gerekçe üretmek" dedi...

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Bugünlerde Türkiye'yi de dünyayı da ilgilendiren başka bir diyalog da Bahreyn'de yaşandı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Bahreyn ziyareti kapsamında Er-Riffa kentinde bulunan Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen ayini yönetti.

Papa Franciscus, bir gün önce de başkent Manama'nın Al-Avali bölgesindeki "Our lady of Arabia" Katedrali'nde ayin düzenledi. Törende Fener Rum Patriği Bartholomeos da bulundu.

Bartholomeos, Bahreyn'de kendisini, "Konstantinopolis-Yeni Roma'nın Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik" olarak tanıttı. Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl da Patrik ile bizzat ilgilendi.

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Bilindiği gibi Fener Rum Patriği, Sümela'da ayin yapmak için Trabzon'a geldiğinde, Efkan Başkan adlı kişi, kendisine "Ekümenik patrik Bartholomeos" yazılı bir Trabzonspor forması hediye etmişti.

Ben de Trabzonspor formasının Patriğin siyasi projesine destek vermek için kullanıldığını, kulüp yönetiminin sessizliğinin manidar olduğunu yazmıştım.

Nitekim Efkan Başkan, 61saat.com adına kendisiyle konuşan Elif Çavuş'a şöyle demişti:

"Bir yıl önce Patrik'e Trabzonspor maskesini ben verdim. Camia o maskeden dolayı çok memnun oldu. Trabzonspor tekrar bir hediye vermek istedi. Bana ulaştılar. Ben nasıl hitap edileceğini bilmiyordum. Öğrendim, geri dönüş yaptım ve Trabzonspor'a gönderdim. Onlar da formaları yaptılar, ben de takdim ettim. 'Ekümenik patrik' isminin sorun olacağını bilmiyordum. Olayın bu noktaya geleceğini düşünemedim."

Haberin altında da "Kamuoyu, konu ile ilgili olarak Trabzonspor'dan açıklama beklerken kulübün sessizliğinin sebebi belli oldu." denilmişti.

Bu arada konuyu araştıran başka bir Trabzonlu gazeteci arkadaşım, bana şu bilgiyi vermişti:

"Efkan Başkan ile konuştum. Ekümenik yazılı formayı, kulüp çalışanlarından Emel hanım göndermiş. Ona da talimatı, kulüp müdürü vermiş. Tabii müdür de kulüp başkanından talimat gelmeden böyle bir işe kalkışamaz... Trabzonspor formasının Patrikhane'nin siyasi emellerine alet edilmesi, kulüp başkanını da aşar. Ona da yüksek bir yerden talimat gelmiş olmalı..."

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O günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu yürek yaralayıcı tertip, skandal olmasının ötesinde tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek bir meydan okumadır. Trabzonspor'umuza ve bu kulübümüze gönül veren muhterem vatandaşlarımıza hakaret niteliğindeki bu kepazeliğin hiçbir vicdan tarafından kabul edilmeyeceği ortadadır.

Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur. Lozan Antlaşması gereğince, Fener Rum Patriği'nin siyasi ve idari işlerle uğraşmaması, ülkemizdeki Rum-Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermesi hüküm altına alınırken, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir din görevlisi olmasının dışında hiçbir statüsü de olamayacaktır."

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Patrik, "ekümenik" yazılı Trabzonspor forması hediye edilmesinin ardından Bahreyn'de kendisini, Papa'nın da bulunduğu bir ortamda "Konstantinopolis-Yeni Roma'nın Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik" diye tanıttı.

Patriğe "ekümenik" yazılı Trabzonspor forması hediye edilmesi için Ankara'dan kim talimat veya "fırsat" vermişse Bahreyn'deki skandalın sorumlusu da odur...