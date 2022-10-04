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Beckham Trabzonspor formasını görünce bakın ne söyledi

Trabzonspor, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası resepsiyonunda gündem oldu. Efsane futbolcu David Beckham’dan Trabzonspor yorumu geldi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 23:03
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Trabzonspor formasını gören Beckham, "Evet biliyorum Trabzonspor, Türkiye’nin son ilk şampiyonu" dedi

Beckham Trabzonspor formasını görünce bakın ne söyledi
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21 Kasım’da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesi Katar’da özel bir davet düzenlendi.

Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı davette efsane oyuncu David Beckham da yer aldı.

Trabzonsporlu iş adamlarından çok uluslu bir şirketin başkan yardımcısı Kaner Eyüpoğlu ve Katar Ülkü Müdürü Bora Bayır tarafından Dünya Kupası’nın resmi yüzü Beckham’a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

61 saatin haberine göre Trabzonspor formasını gören Beckham, ‘Evet biliyorum Trabzonspor, Türkiye’nin son ilk şampiyonu’ yorumu davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

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