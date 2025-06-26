Trabzonspor formasıyla poz: Avusturya'dan flaş iddia!

Lyon'un küme düşürülmesinin ardından Trabzonspor, Fransa ekibinde forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği oyuncu, Trabzonspor formasını giydi.

TRABZONSPOR İÇİN ELIONE FERNANDES İDDİASI

Red Bull Salzburg’un genç yeteneği Elione Fernandes’in sosyal medya paylaşımı, Trabzonspor camiasında büyük bir heyecan yarattı. 2005 doğumlu Angolalı orta saha oyuncusu, antrenman sırasında Trabzonspor formasıyla çekilen bir kareyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Fernandes’in bu gönderisine düşünceli yüz emojisi eklemesi, sosyal medyada transfer haberi şeklinde yorumlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, genç futbolcunun bu paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı.