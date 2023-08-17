Trabzonspor Fountas transferinin maliyetini açıkladı

Bordo-mavililer Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yunan futbolcu ilk sene için

Trabzonspor Fountas transferinin maliyetini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferi Taxiarchis Fountas'ın maliyetini duyurdu.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup; 2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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