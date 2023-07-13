Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı’nın ilk etabı sona erdi

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ



Trabzonspor Futbol Akademisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karması ve toplam 32 Trabzonspor Futbol Okulu’nun katılımıyla düzenlenen Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampın ilk etabı, bugün kupa ve madalya töreniyle son buldu.

Törende konuşan Trabzonspor’un Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: “Değerli çocuklar, öncelikle iyi futbolcu olmak önemli ama spor yapmak ve sporun içerisinde olmak çok daha önemli. Sizler sadece Trabzon şehrinin değil, Türk futbolunun geleceğisiniz. Ama futboldan ve spordan daha önemli bir şey, çok iyi eğitim almanız ve en az bir yabancı dil bilmeniz. Bunlar yaşantınızda size çok yardımcı olacak unsurlar. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan aradı, yurt dışında olduğu için bu törene katılamadı. Şöyle bir cümle kullandı, size iletmemi istedi: ‘Trabzonspor Futbol Okulları, bundan sonraki senede bu formatı biraz daha geliştirerek Türk Cumhuriyetlerini de içine katacak geniş katılımlı bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek.’ Sizler bizim için çok değerlisiniz” dedi.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü,Bordo Mavililer’in eski milli futbolcularından 70 yaşındaki Necati Özçağlayan da: “Futbol Okullarımızdaki 2011 doğumlu sporcularımızın katıldığı yaz kampını düzenlemekteki ilk amacımız, ülkemizin çeşitli illerinde bulunan Trabzonspor Futbol Okulları’ndaki genç sporcuları bir araya getirmek, kaynaşmalarını sağlamak, ardından düzenlenen turnuvada da aralarında başarılı olan çocuklarımızı belirlemek. Biz çocuklarımızdan ilk önce iyi insan olmalarını, ardından iyi eğitim almalarını öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım ve Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi Direktörü İlker Erdem ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuşan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, spor şehri Trabzon’da genç sporcuları ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtirken, Futbol Okulları adına söz verilen genç sporcu Emirhan Kaşık, “Bu turnuvada çok eğlendik. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Ertuğrul Doğan ve diğer tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu karması adına konuşan Arda Alagöz de, “Trabzon’da olmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Kıbrıs’ta çok yetenekli sporcular var. Bu tür etkinliklere daha çok katılıp kendimizi gösterme fırsatı yakalamak istiyoruz” dedi.

Törenin sonunda organizasyona katkıda bulunanlara plaket ve şilt, sporculara ise madalya ve katılım belgesi verildi.

Öte yandan, söz konusu kampın ilk etabına katılan takımlar: KKTC Karması, Trabzonspor Futbol Akademisi, Sultangazi, Gümüşhane, Gaziantep, Bursa, İzmir, Borçka, Samandıra, Görele, Ümraniye, Yakuplu, Düzce, Oltu, Kelkit, Sultanbeyli, Fatsa, Kıbrıs, Mersin, Çekmeköy ve Çavuşbaşı Futbol Okulu oldu.

15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2’nci etaba katılacak takımlar ise: Trabzonspor Futbol Akademisi, Merter-Sultanbeyli, Bayrampaşa, Kahramanmaraş, Şişli, Eyüp Güzeltepe, Kurtköy, Körfez, Hopa, Mardin, Ataşehir, Sarıyer, Yalova ve Çerkezköy Futbol Okulundan oluşacak.