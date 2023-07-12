Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı'nın ilk etabı sona eriyor

Trabzonspor Futbol Akademisi ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Karması'nın da yer aldığı 32 futbol okulunun katıldığı yaz kampının ilk etabı son buluyor.

Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı'nın ilk etabı sona eriyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor Futbol Akademisi, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Karması ve 32 ayrı Trabzonspor Futbol Okulu’nun katılımıyla düzenlenen Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı’nın ilk etabı; yarın saat: 12.30’da, Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde düzenlenecek olan kupa ve madalya töreniyle son buluyor.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü, eski milli futbolcusu Necati Özçağlayan, 2011 doğumlu sporcuların katılımıyla 10 Temmuz’da başlayan ilk etabının yarın sona ereceğini belirterek: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen sporcuların misafir olarak dahil olduğu Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampımızın ilk etabında; futbol akademimizin yanı sıra Sultangazi, Gümüşhane, Gaziantep, Bursa, İzmir, Borçka, Samandıra, Görele, Ümraniye, Yakuplu, Düzce, Oltu, Kelkit, Sultanbeyli, Fatsa, Kıbrıs, Mersin, Çekmeköy ve Çavuşbaşı Futbol Okulları yer aldı. Toplam 281 oyuncu ve 41 antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen ilk etap müsabakaları Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri ve ASKF Sentetik Saha’da oynandı. Yarın yönetim kurulu üyelerimiz ve misafirlerimizin katılımıyla yapacağımız kupa töreni sonrası ikinci etap için hazırlıklara başlayacağız.” dedi.

Öte yandan, Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı’nın ikinci etabının ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini dile getiren Özçağlayan: “İkinci etaba da yine futbol akademimizle birlikte; Merter-Sultanbeyli, Bayrampaşa, Kahramanmaraş, Şişli, Eyüp Güzeltepe, Kurtköy, Körfez, Hopa, Mardin, Ataşehir, Sarıyer, Yalova ve Çerkezköy Futbol Okulları katılım sağlayacak.” Diye de sözlerine ekledi.

Bordo Mavililere ait futbol okullarındaki; 281 minik, yıldız grubu oyuncuları da, böylece toplu haldeilk kez bir araya gelirken, altyapı hocaları tarafından da bir gözden geçirildi. Yapılacak 2’nci etap kampından sonra tespit edilecek olan 12 yaşındaki oyuncular, yıl boyunca futbol okullarında yakın takibe alınacak.

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