Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine biber gazı sıkıldı

Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs ,Trabzonspor Futbol Okulu mensubu olan 9 yaşındaki öğrencisinin yüzüne biber gazı sıktı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine biber gazı sıkıldı

Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs; 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu olan minik bir öğrenciye, önce hakaret edip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak, kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirdi.
Biber gazının etkisinden ötürü dün hastaneye kaldırılıp tedavi gören 9 yaşındaki futbol okulu öğrencisi için, ailesi ve Trabzonspor Kulübü bu sabah resmi makamlara suç duyurusunda bulunacak.
Mahallesinde, üzerinde Trabzonspor formasıyla yolun kenarında bir arkadaşıyla otururken; bisikletle yanlarına yaklaşan yetişkin birinin, sözlü ve biber gazlı saldırısına uğraması çevredekilerede bir anlık şaşkınlık yarattı.
Saldırıyı gerçekleştiren ve hemen bisikletiyle oradan uzaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen; kendini bilmez bu şahsın, bir an önce yakalanıp gereken cezayı alması adına, Bordo Mavili Kulüp avukatlarını harekete geçirdi.
Trabzonspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; bu olayın akıbetiyle akakalı bir sonuç alınana kadar, yasal takipte olunacağı ifade edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kameralara görüntüsü düşen yetişkin şahsı yakalamak için, harekete geçti.

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