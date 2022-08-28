﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Kouassi, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Kouassi, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic
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