﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy

Süper Lig 'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak, geçtiğimiz yılın şampiyonu Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ile Okan Buruk ile yeniden zirveyi hedefleyen Galatasaray galibiyet için kozlarını paylaşacak.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Derbi bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

Dev maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Orta Hakem: Ali Palabıyık

Yardımcı Hakem: Ceyhun Sesigüzel

Yardımcı Hakem: Kemal Yılmaz

4. Hakem: Burak Şeker

VAR hakemi: Alper Ulusoy

AVAR hakemi: Serkan Tokat