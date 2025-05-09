Trabzonspor Galatasaray karşısında bir ilki yaşamak istiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR BU SEZON 3 BÜYÜKLERİ MAĞLUP EDEMEDİ

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi.

Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.