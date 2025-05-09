Trabzonspor Galatasaray karşısında bir ilki yaşamak istiyor!

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Galatasaray karşısında bir ilki yaşamak istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavili ekip, kritik mücadelede bu sezon bir ilki yaşamanın peşinde. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

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TRABZONSPOR BU SEZON 3 BÜYÜKLERİ MAĞLUP EDEMEDİ

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi.

Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

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