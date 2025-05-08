Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde düdük çalacak isim...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Haftanın en kiritik mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak.
SÜPER LİG'DE 35. HAFTANIN HAKEMLERİ
Cuma
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 ikas Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar
16.00 Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler