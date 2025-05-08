Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde düdük çalacak isim...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Haftanın en kiritik mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak.

SÜPER LİG'DE 35. HAFTANIN HAKEMLERİ

Cuma

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 ikas Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar

16.00 Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler