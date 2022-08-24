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  • Şansal Büyüka'dan bahisçilere Trabzon-Galatasaray maçı tüyosu

Şansal Büyüka'dan bahisçilere Trabzon-Galatasaray maçı tüyosu

Şansal Büyüka gazetesindeki yazısında Trabzonspor ile ilgili açıklamada bulunurken derbi maçının skoruna da değindi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:33
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:34
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Trabzonspor Galatasaray maçıyla ilgili yorum yapan Şansal Büyüka, ''Bu maç üst olur'' dedi

Şansal Büyüka'dan bahisçilere Trabzon-Galatasaray maçı tüyosu
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İşte Şansal Büyüka'nın yazısı:

Gazetelerden okuyorum, ne kadar doğru bilemem. Galatasaray’ın, Trabzonspor’un eski sol kanat oyuncusu Nwakaeme ile ilgilendiği yazıyor. Galatasaray bu transferi yaparsa, sezonun en iyi adamını almış olur. Nwakaeme’nin yaşı kaç olursa olsun, etkisi çok büyük, çok yıpratıcı... Trabzonspor’u görüyoruz, Trezeguet gibi bir oyuncu bile Nwakaele’nin yerinde “tüy sıklet” kaldı. Nwakaeme, Galatasaray’a şimdiye kadar aldıklarının hepsinden çok Süper Lig’in süperleri daha fazla güç katar.

Avrupa futbolunun “Gençlik kalesi” Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan’ı tam 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer etti. Ayrıca ilk satışta bonservis bedeli kârından Trabzonspor’a yüzde 15 daha ücret ödeyecek. Trabzonspor’un oynatmadığı bir futbolcu için bu çok büyük bir para ve çok parlak bir satış... Ancak madalyonun diğer yüzü de var. Ajax’ı yönetenler aptal mı? Ya da çok mu paraları var? Hiçbiri değil... Ahmetcan’ın geleceğini biliyorlar. Alana kadar elli türlü analitik incelemeden geçirdiler ve parayı öyle saydılar. Ama Ajax’ın uğruna 9.5 milyon euro verdiği Ahmetcan, Trabzon’da forma şansı bulamadı. Trabzonspor gerektiğinde devşirme stoperler oynattı, geçen sezonun birkaç maçı dışında Ahmetcan’ı hiç oynatmadı. Genç futbolcuların “Baba”sı, onları bulan, yetiştiren, şans veren, Avrupa’ya ihraç eden Abdullah Avcı hocaya rağmen, Trabzonspor takımında hiç şans bulamadı.

Trabzonspor, 5 gol yiyip kaybettiği Antalya maçında, gol yemeden kazandığı ilk iki lig maçına oranla çok daha iyi oynadı. Bakmayın Trabzonspor’un İstanbul’da 2-0 kazandığı İstanbulspor maçına ve kendi sahasında 1-0 yendiği Hatay maçına... Bu iki maçta da Trabzon iyi oynamadı. Ama bizde sonuçlar her türlü yanlışı örttüğü için, Trabzonspor’un eksikleri görülmedi, belki de görülmek istenmedi. Ama kazanırken önlem almazsan, aklına gelmeyen başına geliyor. 5 gollü Antalya yenilgisi budur.

"3 GOL OLUR"

Süper Lig’de yeni haftada Trabzonspor-Galatasaray kapışması var. Lig yeni, takımlar yeni, bunun sonucu maçlar her türlü sonuca açık... Trabzonspor-Galatasaray maçını kim kazanır bilemem. Ancak bahis oyuncularının tanımlaması ile bu maç “üst” olur. Yani en az 3 gol, belki de daha fazlası atılır. Çoğu olur, azı olmaz diye düşünüyorum. Dilerim yanılmam...

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xxx
24.08.2022 16:35
Ne Derbisi Tek Derbi Maç Gs.Fb maçları bu maç sıradan bir maç  
 
Poyraz
24.08.2022 13:39
Türkiye de bir derbi var oda FENERBAHÇE Galatasaray derbisi  
 
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