Trabzonspor Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Eyüpspor’u konuk etti.

Karşılaşmaya Felipe Augusto’nun 12. dakikada attığı golle hızlı başlayan Trabzonspor ardından Eyüpspor’un üst üste yakaladığı tehlikeli pozisyonlarda Andre Onana’nın kurtarışlarıyla ilk yarıda üstünlüğünü korudu.

İkinci yarıya da bu kez genç yeteneği Christ Inao Oulai’nin 51. dakikada maça damga vuran golüyle hızlı başlayan Trabzonspor son düdüğe baskılı bir oyun oynasa da farkı artıracak pozisyonları değerlendiremedi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor puanını 23'e yükselterek haftayı 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Bordo Mavililer gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR İLK 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam

TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR ÖNEMLİ ANLAR

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

ONANA'DAN HARİKA KURTARIŞ

3' Calegari'nin uzaktan sert şutunda Andre Onana mükemmel bir refleksle direğin dibinden topu kornere çeldi.

ONUACHU NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

5' Onuachu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Havadan gelen topu göğsüyle yumuşatan Onuachu şutunda kaleci Felipe'yi geçemedi. Brezilyalı kaleci topa iki hamlede sahip oldu.

TRABZONSPOR FELIPE İLE GOLÜ BULDU

12' Trabzonspor Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı golcü üst üste dördüncü maçında ağları sarstı.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ

39' Serdar Gürler'e kale önünde yakaladığı net pozisyonda gol izni tanımayan Onana atağın devamında bir kez daha mutlak gol şansını engelledi.

PENALTI KARARI OFSAYTA TAKILDI

45+3' Hakem Zorbay Küçük, Thiam'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Penaltı kararı ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR

TRABZONSPOR GENÇ YETENEĞİYLE FARKI 2'YE ÇIKARDI

52' Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Christ Inao Oulai, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdikten sonra düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

EYÜPSPOR TEHLİKELİ GELDİ

63' Kerem Demirbay'ın uzaktan şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

ONUACHU GOLE YAKLAŞTI

75' Muçi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Mustafa bekletmeden ortasını açtı. Ön direkte boş kalan Onuachu'nun topukla vuruşunu kaleci çıkardı.

MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 2-0 EYÜPSPOR