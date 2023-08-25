Trabzonspor Galatasaray'ın da gündeminde olan isme talip oldu

Trabzonspor Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista'da forma giyen Makouta için 2 milyon Euro önersede kulübü gelen bu teklifi reddetti.

Trabzonspor Galatasaray'ın da gündeminde olan isme talip oldu

Süper Lig’in 2. haftasında son şampiyon Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor rotayı orta saha transferine çevirdi.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Portekiz basınından Record’un haberine göre, bordo-mavililer Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista forması giyen Makouta için kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

TEKLİFİ REDDETTİLER
Haberde ayrıca Portekiz ekibinin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Kongolu futbolcu için gelen bu teklifi reddettiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Yıldız futbolcu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

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