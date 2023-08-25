Trabzonspor Galatasaray'ın da gündeminde olan isme talip oldu

Süper Lig’in 2. haftasında son şampiyon Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor rotayı orta saha transferine çevirdi.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Portekiz basınından Record’un haberine göre, bordo-mavililer Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista forması giyen Makouta için kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Haberde ayrıca Portekiz ekibinin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Kongolu futbolcu için gelen bu teklifi reddettiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Yıldız futbolcu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti.