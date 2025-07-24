Trabzonspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarına Erzurum kampıyla devam ederken transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Fırtına'nın yeni hedefi sol bek hattını güçlendirmek. Bu doğrultuda yürütülen operasyonda bordo-mavililerin kancasını taktığı isim belli oldu.

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TRABZONSPOR'DAN KAZIMCAN KARATAŞ SÜRPRİZİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Rusya Premier Liga ekibi Orenburg'da geçiren Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı. Bordo-mavililerin genç oyuncuya sunduğu projenin Kazımcan'ın gelişimi açısından cazip bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.

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