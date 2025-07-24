Trabzonspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor

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Trabzonspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sol bek pozisyonu için hiç beklenmedik bir ismi gündeme aldı. Bordo-mavililer, Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Kazım Karataş için harekete geçtiği öğrenildi.

Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarına Erzurum kampıyla devam ederken transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Fırtına'nın yeni hedefi sol bek hattını güçlendirmek. Bu doğrultuda yürütülen operasyonda bordo-mavililerin kancasını taktığı isim belli oldu.

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TRABZONSPOR'DAN KAZIMCAN KARATAŞ SÜRPRİZİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Rusya Premier Liga ekibi Orenburg'da geçiren Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı. Bordo-mavililerin genç oyuncuya sunduğu projenin Kazımcan'ın gelişimi açısından cazip bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.

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