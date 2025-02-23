Trabzonspor - Gaziantep FK 0-0

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor - Gaziantep FK 0-0

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Papara Park'ta 19.00'da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. VAR'da ise Alejandro Gonzalez görev yapıyor.

Maçın 7. dakikasında Zubkov'un sert şutu Gaziantep defansında el müdahalesi itirazı yapıldı ancak hakem Atilla Karaoğlan devam dedi.

Maçın 11.dakikasında Sorescu'nun karşı karşıya şutunu Uğurcan yüzüyle kurtardı. Uğurcan kısa süreli sakatlık geçirdi.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N’Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke

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